(ANSA) - BOZEN, 18 AUG - „Es wird ein Team von Fachleuten beauftragt, einen Machbarkeitsplan sowie eine technische und wirtschaftliche Studie auszuarbeiten, aus der hervorgehen wird, welche Eingriffe notwendig sind", erklärte der Landesrat für Vermögen, Christian Bianchi, zum weiteren Vorgehen bei den Arbeiten am Gerichtsgebäude in Bozen. "Es handelt sich um ein Gebäude von historischem Interesse, ebenso wie der Platz, auf dem es steht. Deshalb müssen wir das Projekt unter Einhaltung der denkmalpflegerischen Vorgaben planen." Ziel ist es, die Bauarbeiten so bald wie möglich zu beginnen. Die Machbarkeitsstudie soll voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden. „Die Säulen bleiben erhalten, und auch der übrige Teil des Gebäudes könnte bestehen bleiben. Wir werden daher prüfen, wie der Wiederaufbau bestmöglich umgesetzt werden kann. Diese Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt, das uns entsprechende Vorgaben machen wird, wie das Gebäude unter Erhaltung jener Teile rekonstruiert werden kann, die einen historischen Wert besitzen", so Bianchi. (ANSA). YSU-BUR
Gerichtsgebäude, bei Wiederaufbau historischen Wert bewahren Bianchi, Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt
18 agosto 2026 • 10:25