( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - „ E s w i r d e i n T e a m v o n F a c h l e u t e n b e a u f t r a g t , e i n e n M a c h b a r k e i t s p l a n s o w i e e i n e t e c h n i s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e S t u d i e a u s z u a r b e i t e n , a u s d e r h e r v o r g e h e n w i r d , w e l c h e E i n g r i f f e n o t w e n d i g s i n d " , e r k l ä r t e d e r L a n d e s r a t f ü r V e r m ö g e n , C h r i s t i a n B i a n c h i , z u m w e i t e r e n V o r g e h e n b e i d e n A r b e i t e n a m G e r i c h t s g e b ä u d e i n B o z e n . " E s h a n d e l t s i c h u m e i n G e b ä u d e v o n h i s t o r i s c h e m I n t e r e s s e , e b e n s o w i e d e r P l a t z , a u f d e m e s s t e h t . D e s h a l b m ü s s e n w i r d a s P r o j e k t u n t e r E i n h a l t u n g d e r d e n k m a l p f l e g e r i s c h e n V o r g a b e n p l a n e n . " Z i e l i s t e s , d i e B a u a r b e i t e n s o b a l d w i e m ö g l i c h z u b e g i n n e n . D i e M a c h b a r k e i t s s t u d i e s o l l v o r a u s s i c h t l i c h i n n e r h a l b v o n s e c h s M o n a t e n a b g e s c h l o s s e n w e r d e n . „ D i e S ä u l e n b l e i b e n e r h a l t e n , u n d a u c h d e r ü b r i g e T e i l d e s G e b ä u d e s k ö n n t e b e s t e h e n b l e i b e n . W i r w e r d e n d a h e r p r ü f e n , w i e d e r W i e d e r a u f b a u b e s t m ö g l i c h u m g e s e t z t w e r d e n k a n n . D i e s e A r b e i t e n e r f o l g e n i n e n g e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e m D e n k m a l a m t , d a s u n s e n t s p r e c h e n d e V o r g a b e n m a c h e n w i r d , w i e d a s G e b ä u d e u n t e r E r h a l t u n g j e n e r T e i l e r e k o n s t r u i e r t w e r d e n k a n n , d i e e i n e n h i s t o r i s c h e n W e r t b e s i t z e n " , s o B i a n c h i . ( A N S A ) . Y S U - B U R