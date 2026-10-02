BOZEN, 02 OTT - Die Landesregierung hat am Freitag den neuen Bereichsvertrag für den Landesdienst genehmigt. Er sieht unter anderem eine Vorstreckung der Abfertigung vor. Damit sollen pensionierte Landesbedienstete künftig innerhalb von 90 Tagen und in einer Tranche zu ihrem Geld kommen. Die ersten Auszahlungen sind für November vorgesehen. Der Vertrag wurde auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof verabschiedet. Vor seinem Inkrafttreten muss er noch vom Rechnungshof zertifiziert werden. Zudem ist eine Vereinbarung mit dem INPS/NISF erforderlich. Nach Angaben des Landes warten öffentlich Bedienstete in Italien derzeit häufig 27 Monate oder länger auf die Auszahlung der Abfertigung. Das Land will die Beträge künftig vorstrecken, bis das INPS die entsprechenden Leistungen auszahlt. Die Auszahlung soll für Dienstaustritte ab Oktober starten. Gleichzeitig sollen bestehende Wartelisten schrittweise abgebaut werden. Der Bereichsvertrag umfasst 21 Artikel und sieht auch Verbesserungen für bestimmte Berufsgruppen vor. Die Zulage für den Bereitschaftsdienst steigt von 11 auf 30 Prozent des Anfangsgehalts. Davon profitieren unter anderem Beschäftigte im Landeszivilschutz und in anderen Bereichen mit Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten. Für Fachkräfte für die Arbeitsintegration wird eine neue Zulage von 30 Prozent des Anfangsgehalts eingeführt. Sie begleiten Menschen mit Behinderungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Zudem wird das Berufsprofil einer Fachkraft für Gewaltprävention für die ambulante Straßenarbeit geschaffen.