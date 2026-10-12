BOZEN - Die Fischdurchgängigkeit der Passer bei Meran soll weiter verbessert werden. Die Wildbachverbauung West des Landes gestaltet dazu zwei bestehende, für Fische nicht passierbare Sohlrampen in der Nähe der Fischzucht um. Betroffen ist ein rund 200 Meter langer Flussabschnitt entlang des Radwegs. Unter fachlicher Begleitung des Gewässerökologen Peter Hecher modellieren die Arbeiter unter der Leitung von Vorarbeiter Thomas Pichler das Flussbett neu. Dazu werden Lenkbuhnen aus Wasserbausteinen eingebaut und geeignetes Schottermaterial aus nahe gelegenen Rückhaltebecken verwendet. Ziel ist es, Hindernisse für Fische und andere Wasserlebewesen zu beseitigen und den Lebensraum ökologisch aufzuwerten. Vor Beginn der Arbeiten wird der betroffene Abschnitt in dieser Woche abgefischt. Die Tiere werden fachgerecht entnommen und in geeignete Gewässerbereiche umgesetzt. Die Bauarbeiten sollen rund zwei Monate dauern und die Maßnahmen werden mit 200.000 Euro aus dem Fischereifonds finanziert. Dies teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.