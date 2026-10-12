BOZEN - Eine Betrugsmasche zum Nachteil einer 77-jährigen Frau in Branzoll ist durch das rasche Zusammenwirken der Carabinieri und der Bahnpolizei vereitelt worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Bahnhof Termini in Rom festgenommen, die gesamte Beute konnte sichergestellt werden. Der 22-Jährige aus der Provinz Neapel hatte die Frau angerufen und sich als Oberst der Finanzpolizei ausgegeben. Er behauptete, das Auto ihres Mannes sei von Kriminellen für einen Raubüberfall in Trient benutzt worden. Deshalb müssten die Ordnungskräfte die Herkunft der Wertgegenstände im Haus überprüfen. Anschließend erschien der Mann persönlich bei der Seniorin und brachte sie dazu, ihm Bargeld und Schmuck auszuhändigen. Nachdem die Frau den Betrug bemerkt hatte, erstattete sie Anzeige. Die Carabinieri werteten daraufhin die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann nach einer Taxifahrt mit dem Zug Richtung Süden unterwegs war. Dank des raschen Informationsaustauschs und der Übermittlung von Bildern konnten Beamte der Bahnpolizei den Verdächtigen schließlich in einem Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Der 22-Jährige hatte während der Fahrt seine Kleidung gewechselt, konnte jedoch dennoch identifiziert werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 450 Euro Bargeld sowie Schmuck und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Die gesamte Beute wurde sichergestellt. Der Verdächtige wurde wegen schweren Betrugs unter Ausnutzung der eingeschränkten Verteidigungsfähigkeit des Opfers auf freiem Fuß angezeigt.