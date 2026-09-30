Wegen der Verwendung eines gefälschten Green Pass während der Corona-Pandemie ist ein Beamter der Autonomen Provinz Trient vom Rechnungshof in Trient zur Zahlung von mehr als 12.000 Euro Schadenersatz an die Provinz verurteilt worden. Das Urteil (Nr. 56/2026) gab den Anträgen der regionalen Staatsanwaltschaft in vollem Umfang statt.

Die Summe setzt sich aus 10.133,04 Euro für die Gehälter zusammen, die der Beamte während jener Zeit bezogen hatte, in der er unter Vorlage gefälschter Green Pässe seiner Arbeit nachging. Hinzu kommen 2.000 Euro für den Imageschaden, den die Landesverwaltung erlitten habe. Dieser sei durch die mediale Aufmerksamkeit infolge der rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung entstanden, mit der die Fälschung der Zertifikate festgestellt worden war.

Im Zusammenhang mit gefälschten Covid-Testbescheinigungen waren in der Region auch weitere öffentliche Bedienstete ins Visier der Ermittlungen geraten, darunter Angehörige der Polizei, Lehrkräfte der Provinz Trient und ein Mitarbeiter der Universität. In den vergangenen Monaten hatte die regionale Staatsanwaltschaft zudem zwei weitere Lehrkräfte vor den Rechnungshof geladen. Sie beglichen den entstandenen Schaden freiwillig in einer Gesamthöhe von knapp 9.300 Euro. Demnächst sollen außerdem die Fälle von vier weiteren öffentlichen Bediensteten vor Gericht verhandelt werden. Ihnen wird insgesamt ein Schaden von 34.000 Euro zur Last gelegt.