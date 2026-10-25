FIUMICINO - Nel periodo 2026-2032 si prevede una crescita media annua del traffico aereo nell'area Ecac (voli commerciali, privati e di linea che operano all'interno dello spazio aereo controllato dai 44 Stati europei membri della European civil aviation conference) pari al +2,1%, invariata rispetto alle previsioni primaverili, raggiungendo circa 12,8 milioni di voli entro il 2032. E' quanto risulta d un'analisi Eurocontrol, che incorpora le ultime tendenze di traffico e i modelli di percorso osservati fino a settembre 2026, insieme alle previsioni economiche aggiornate di Oxford Economics (agosto 2026), alle ipotesi riviste sulla capacità aeroportuale e ai recenti sviluppi geopolitici. "Nonostante la revisione al ribasso per i primi anni - sottolinea l'organizzazione paneuropea civile-militare dedicata al supporto dell'aviazione europea - , le prospettive di crescita a medio termine rimangono sostanzialmente stabili, sebbene i livelli di traffico assoluti siano leggermente inferiori rispetto alle previsioni precedenti. Si prevede che l'Europa meridionale e alcune zone dell'Europa orientale rimarranno più dinamiche rispetto ai principali mercati nord-occidentali". Eurocontrol sottolinea infine come permangano comunque "notevoli incertezze e volatilità riguardo alle previsioni, in particolare per quanto concerne gli sviluppi geopolitici, le restrizioni dello spazio aereo, i prezzi dell'energia e il loro impatto sui costi delle compagnie aeree e sulla domanda di traffico".