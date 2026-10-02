Soin mearar sichar afte pèrng: ditza ’z zil vodar naüng app Pro.Valanghe.Report zo schètza di riskie von lavìn boda bart mang khemmen genützt, in bintar 2026/27, vor da earst bòtta vo alln in 346 komisiongen lavìn von Euregio Tiról-Südtiról-Trentino. ’Z gèlt vor di earst vünf djar iz gesichart vodar Djunta un vodar Vesåmmelung von Euregio bodaz hatt detzidart in setz von 26 herbestmånat atz Innsbruck.
Dar naüge sistèm gitt zuar in toalnemmar vodar komisiong zo schètza destrar in riskio lavìn, innleng garade bazza seng in platz bosa soin, nidarschraim schètzung un machan bizzan in sèlln boda håm mångl baz zo tüna, azpe spèrrn di beng odar di piste. Vor in vorsitzar von Euregio un hauplåntsmånn von Tiról Anton Mattle “Dar Euregio sterchart asó in schütz in laüt un in infrastruktùrn afte pèrng: pitt disan strumént boda hatt mearare funktziongen, di toalnemmar vodar komisiong mang schètzan pezzar in perikolo von lavìn un nemmenen soin groaz responsabilitét”.
Dar Euregio iz drå zo bèksla, übar di grentzan, in an “djüstn zentrum vo kompetentzan vor di sicharom afte pèrng”, asó azpe da håm khött di vorsitzar von zboa autonóme Provintzàn vo Tria un Poatzan. “Hèrta mearar laüt arbatn odar vorgian soi frai zait afte pèrng nützante didjitàln hilfan, vor daz sèll böllbar gem konkrètege risposte, baispil azpe bar håm getånt pinn meteorològesche boletì von Euregio un pitt struméntn zo macha di pèrktour hèrta mearar sichar, hatta untarstricht dar Fugatti.
Vor in Kompatscher, “Di lavìn volng bobràll in gelaichegen regln vodar fisika. ’Z hattaz parìrt lodjiko schètzan di perikole gelaich vor alle”.
In trèff håmda o genump toal dar asesór vürzovüara un zo macha khennen di Autonomì, Simone Marchiori un dar vorsitzar von provintziàl Rat Claudio Soini.
Euregio, pezzar geschützt kontra in lavìn
Soin mearar sichar afte pèrng: ditza ’z zil vodar naüng app Pro.Valanghe.Report zo schètza di riskie von lavìn boda bart mang khemmen genützt, in bintar 2026/27, vor da earst bòtta vo alln in 346 komisiongen lavìn von Euregio Tiról-Südtiról-Trentino. ’Z gèlt vor di earst vünf djar iz gesichart vodar Djunta un vodar Vesåmmelung von Euregio bodaz hatt detzidart in setz von 26 herbestmånat atz Innsbruck.