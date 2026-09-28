Mear sicherkait as de pèrng: der doi ist der zil va de nai app Pro.Valanghe.Report ver za schatzn de la’npfèrlechkaitn ver en binter 2026/27. Men bart sa meing hom ver de earste vòrt ver òlla de 346 la’nkommissionen van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin. Der zuazol ver de earstn vinf jor ist kemmen versichert bail der zòmmtrèff van sòmsta as de 26 van leistagest ka Innsbruck va de Junta ont va de Zòmmriaf van Euregio.

Der nai sistem gip de moglechkait en de toalnemmer va de kommission, za schatzn de pfèrlechkaitn van la’n, drinn leing de nochrichtn dirèkt asn plòtz, schraim sòtzn ont lòng bissn en de vourstea’ner sèll as pèsser ist tea’, abia sperrn beng oder skipisten. Ver en president van Euregio ont kapitan van Tirol Anton Mattle “asou der Euregio versterchert s schitzn van lait ont van innrichtn as de pèrng: pet en doi vilsaitemittl, de toalnemmer va de kommission meing schatzn de la’npfèrlechkaitn en an pesser vurm ont asou òrbetn pet a groasa pflicht”.

Der Euregio ist noch za bècksln, aus van grenzn, en an “bircklegen zentrum va kompetenzn ver de sicherkait as de pèrng”, abia unterstraicht van presidentn va de zboa autonome Provinzn va Trea’t ont Poazn. “Òlbe mear lait òrbetn ont vertraim de aigene vraizait as de pèrng ont de prauchen digitalmittln, ver dòs bell ber gem rèchta ompòrtn, abia zan paispil as ber hom gatu’ pet de la’nochrichtn van Euregio ont pet de mittln ver za versichern de bondern mear sicher, unterstraicht Fugatti. Ver Kompatscher, “de la’n unterstea’ iberòll en de glaichen naturgasetzn. S hòt ens pariart logesch schatzn de pfèrlechkaitn en an glaichen vurm”.

En zòmmtrèff hom toalganommen aa der assessor en unterstitzn van kennen de Autonomi Simone Marchiori ont en president van Provinzalrot Claudio Soini.