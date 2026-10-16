FIUMICINO - "A seguito degli interventi tecnici effettuati in stretto coordinamento con i fornitori, è stata ripristinata la piena funzionalità della rete primaria di trasmissione dati, consentendo il ritorno al 100% della capacità operativa di gestione del traffico aereo". Lo rende noto Enav con un comunicato, evidenziando che "sono pertanto venute meno le limitazioni di capacità introdotte nelle prime ore della mattinata e il traffico aereo sta progressivamente tornando alla regolarità su tutto il territorio nazionale. Durante l'intera gestione dell'anomalia, Enav ha garantito la continuità dei servizi di controllo del traffico aereo grazie all'attivazione dei sistemi alternativi di trasmissione dati, mantenendo inalterati i massimi standard di sicurezza delle operazioni", conclude la nota.