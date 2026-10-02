AMSTERDAM - Un operatore di Medici senza Frontiere impegnato nella risposta all'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stato infettato dal virus ed è stato evacuato in Olanda per ricevere cure specialistiche. Lo ha reso noto l'organizzazione, che non ha fornito ulteriori dettagli "al fine di rispettare la riservatezza medica e proteggere la privacy del nostro collega". Dall'inizio dell'epidemia è la quarta persona contagiata da ebola che viene trasferita in Europa. "La comparsa di casi importati tra operatori sanitari, personale addetto alla risposta all'epidemia e personale umanitario operante nelle aree colpite non è imprevista", ha chiarito in una nota il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), che ha rassicurato sul fatto che "il rischio complessivo per la popolazione generale in Europa rimane molto basso".

Altrettanto basse le probabilità che il paziente possa infettare altre persone durante il trasporto. "I trasferimenti dei pazienti affetti da malattia da virus Ebola che necessitano di evacuazione medica vengono pianificati e coordinati con cura. Se vengono adottate le opportune misure di prevenzione e controllo delle infezioni, la probabilità di trasmissione secondaria è anch'essa molto bassa", aggiunge l'Ecdc. L'epidemia da ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo, da maggio a oggi, ha fatto registrare più 8 mila casi e circa 4 mila decessi.