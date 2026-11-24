BRUXELLES - Dopo il fallimentare esito della Cop31 di Antalya, l'Unione europea si prepara a presentare "suggerimenti" per riformare l'intero funzionamento delle conferenze internazionali sul clima. E' quanto si apprende a Bruxelles, dove le riflessioni, appena cominciate, si soffermeranno in particolare sulla "mancanza di trasparenza" del processo decisionale e dei negoziati, così da rendere più chiaro alle parti cosa avviene, quando e attraverso quali procedure. L'idea, in particolare, sarebbe quella di superare lo stallo che spesso si verifica quando 196 parti devono trovare un accordo ed è sufficiente che una sola, anche la più piccola, si opponga. Altra leva su cui punterà Bruxelles è il miglioramento dell'efficienza della Cop, per evitare che il processo si allarghi eccessivamente a questioni, come le misure commerciali, e gruppi di lavoro non direttamente legati al suo nucleo centrale. Un terzo elemento chiave è garantire che il processo delle future Cop si concentri sull'attuazione degli impegni già concordati, evitando che decisioni come quella sull'abbandono dei combustibili fossili vengano continuamente rimesse in discussione. Secondo un funzionario europeo, è verosimile che i suggerimenti di riforma arrivino in tempo per la Cop33 nel 2028, quando le parti discuteranno del secondo 'Global Stocktake' e non per la prossima Cop32 di Addis Abeba che verterà in gran parte sull'adattamento e sui finanziamenti per l'adattamento climatico.