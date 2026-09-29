BRUXELLES - "Se si vuole davvero un'Europa competitiva, dobbiamo prendere sul serio la semplificazione. Collettivamente, dobbiamo fare di più". Lo ha dichiarato il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis arrivando al Consiglio affari generali. "Accolgo con favore anche l'iniziativa di ieri" in cui diversi "Stati membri hanno lanciato un'alleanza per la riduzione degli oneri amministrativi", ha anche sottolineato il Commissario riferendosi all'iniziativa sulla semplificazione promossa da Italia e Austria.

"Da parte della Commissione europea, abbiamo finora presentato 12 importanti proposte omnibus e altre proposte di semplificazione, che, secondo le nostre stime, genererebbero un risparmio in termini di oneri amministrativi pari a circa 17 miliardi di euro, se approvate senza perdere questo livello di ambizione - ha ricordato -. Questo è il mio messaggio ai colegislatori: in un processo legislativo è importante assicurarsi di preservare questa ambizione in termini di semplificazione, perché ciò che conta per le imprese e le parti interessate non è ciò che propone la Commissione europea, ma ciò che emerge dal processo legislativo". "Un altro elemento importante è anche ciò che fanno gli Stati membri in termini di riduzione degli oneri amministrativi nei rispettivi territori, evitando il 'gold plating'. Anche questo richiede attenzione" ha osservato.