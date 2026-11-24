BOLZANO. Le Dolomiti si sono vestite di bianco, regalando uno spettacolo che anticipa l'atmosfera dell'inverno. Le recenti nevicate hanno imbiancato le montagne dell'Alto Adige oltre i mille metri di quota, trasformando il paesaggio in uno scenario da cartolina e facendo ben sperare per l'avvio della stagione turistica invernale.

Tra le immagini più suggestive spicca quella del lago di Carezza, ai piedi del Catinaccio, dove la neve ha ricoperto boschi e montagne, attirando l'attenzione degli appassionati di fotografia e dei visitatori. Il ritorno del sole dopo il passaggio della perturbazione ha reso ancora più spettacolare il contrasto tra il cielo limpido e le cime innevate.

Le previsioni diffuse venerdì 20 novembre indicavano una breve parentesi di bel tempo per sabato 21 novembre, grazie alle correnti nordoccidentali in quota, seguita da un nuovo peggioramento domenica 22 novembre.

La perturbazione avrebbe riportato precipitazioni diffuse, con il limite delle nevicate previsto tra 600 e 800 metri, interessando quindi anche diverse località di fondovalle e media montagna.

Un avvio promettente per l'inverno sulle Dolomiti altoatesine, anche se l'evoluzione delle temperature e delle precipitazioni nelle prossime settimane sarà determinante per la tenuta del manto nevoso e per l'inizio della stagione sciistica.