BOZEN, 02 OTT - Die Landesregierung stellt weitere 320.000 Euro für die digitale Langzeitarchivierung öffentlicher Unterlagen über den Dienst ParER der Region Emilia-Romagna bereit. Grund ist der steigende Speicherbedarf: für die Jahre 2026 bis 2030 wird mit durchschnittlich 12 zusätzlichen Terabyte pro Jahr gerechnet. Seit 2017 arbeitet das Land bei der digitalen Langzeitarchivierung mit ParER zusammen. Das Südtiroler Landesarchiv entscheidet nach festgelegten Kriterien, welche Dokumente dauerhaft aufbewahrt und welche vernichtet werden können. Technisch wird es von der Südtiroler Informatik AG (SIAG) unterstützt. Der tatsächliche Speicherbedarf liegt inzwischen deutlich über den ursprünglichen Prognosen. Neben der zunehmenden Digitalisierung trägt dazu auch die Aufarbeitung älterer Bestände bei. Die Kosten für Speicher- und Verarbeitungsressourcen steigen daher für den Zeitraum 2025 bis 2030 von rund 637.000 auf 957.000 Euro. Zur Kontrolle der Entwicklung richtet das Land zudem ein Überwachungskomitee unter Leitung der Agentur für ein digitales Südtirol ein. Es soll Datenmengen, Aufarbeitung bestehender Rückstände sowie den künftigen finanziellen und organisatorischen Bedarf beobachten. Dies teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.