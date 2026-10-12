BRUXELLES - "Nessuno desidera la pace più dell'Ucraina. L'Ue è unita e incrollabile nel suo sostegno all'Ucraina e a tutti gli sforzi volti a porre fine alla guerra di aggressione della Russia. Eppure la Russia continua a inasprire la situazione, intensificando i suoi attacchi sconsiderati contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina, nonché i suoi attacchi ibridi rivolti agli Stati membri dell'Ue". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Questo non resterà senza risposta. Oggi gli Stati membri dell'Ue hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare-industriale russo: si tratta del maggiore ampliamento della nostra lista di sanzioni da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina. Le azioni della Russia non indeboliranno la nostra determinazione. Continueremo ad aumentare la pressione finché la Russia non si siederà al tavolo dei negoziati e non dimostrerà un impegno sincero a porre fine alla guerra", sottolinea.