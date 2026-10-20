ROMA - La tutela della salute pubblica, in particolare quella dei più piccoli, si prepara a diventare il terreno di uno scontro legale di portata europea. Coldiretti è pronta a verificare la fattibilità di una class action destinata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L'obiettivo è denunciare le politiche comunitarie che continuano a favorire la diffusione dei cibi ultra-formulati, ignorando le numerose prove scientifiche che ne documentano i gravi rischi per l'organismo. L’affondo è arrivato dal segretario generale dell'organizzazione, Vincenzo Gesmundo, nella prima giornata del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Roma, con la collaborazione di The European House-Ambrosetti, punto di ritrovo per istituzioni, due i ministri presenti della Salute e dell'Agricoltura, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo medico, economico, finanziario e politico. "E' inaccettabile che manchi ancora una normativa europea che vieti la somministrazione di cibi ultraformulati", ha detto Gesmundo, in particolare nelle mense scolastiche e negli altri luoghi pubblici di cura e assistenza, "è una battaglia di civiltà che va portata avanti, nell’interesse di chi produce cibo e di tutti i cittadini". L'intento dell'azione di Coldiretti è richiamare l'Europa alle proprie responsabilità, ribadendo con forza che il diritto prioritario alla salute non può e non deve essere sacrificato in nome degli interessi economici delle grandi multinazionali, e allo stesso tempo difendere il reddito agricolo. "Fin dal primo giorno conduciamo una battaglia in difesa della cultura alimentare di qualità - ha detto il ministro Francesco Lollobrigida - dalla battaglia contro il cibo sintetico, che avrebbe rappresentato un dramma dal punto di vista dei processi di trasformazione, fino alla cura della corretta alimentazione il nostro obiettivo è garantire il benessere dei cittadini". Ferma sulla stessa linea la posizione del ministro Orazio Schillaci, convinto che "sia sempre più importante favorire un consumo consapevole e incoraggiare la presenza nella dieta di alimenti freschi o minimamente trasformati, offrendo ai cittadini informazioni chiare, corrette e basate soprattutto sulle evidenze scientifiche". Che la prevenzione inizi dalle abitudini sane, in primo luogo dall'alimentazione e da quando si è piccoli, è il messaggio lanciato da Antonio Gasbarrini, direttore scientifico del Policlinico Gemelli e Alberto Villani, dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; alimentazione che deve essere costituita da "alimenti freschi, naturali e minimamente processati, in aderenza alla Dieta mediterranea". Ma Coldiretti annuncia battaglia contro gli alimenti ultraformulati anche sul fronte nazionale, presentando un emendamento alla prossima legge di Bilancio rivolto proprio alla ristorazione scolastica. "Lo presenteremo per valorizzare cibo fatto da nostri agricoltori", ha detto il presidente Ettore Prandini, spiegando che la proposta punta a escludere i prodotti ultra-formulati dai menu dei più piccoli per valorizzare, al contrario, le materie prime fresche e di qualità realizzate dagli agricoltori italiani.