ROMA - Quanto accaduto oggi nel trasporto aereo in Italia è intollerabile, e la vicenda finirà ora al vaglio della magistratura. Lo afferma il Codacons, commentando il caos registrato negli aeroporti italiani a causa di problemi tecnici alla rete di trasmissione dati dei controllori di volo dell'Enav. Milioni di passeggeri in tutta Italia sono stati costretti oggi a disagi enormi, subendo ritardi e cancellazioni del proprio volo e perdite economiche non indifferenti - spiega l'associazione - Non è la prima volta che nel nostro Paese si registrano simili disservizi, a dimostrazione della fragilità dei sistemi informatici e della rete che regola il traffico aereo. Proprio nell'interesse dei cittadini danneggiati dal caos scoppiato oggi negli aeroporti italiani abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché apra una indagine per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio e altri reati che saranno ravvisati dalla magistratura, accertando le responsabilità dell'accaduto - conclude il Codacons.