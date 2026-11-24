Il pianeta entra in una fase di crescente rischio climatico, con El Niño destinato a rafforzarsi fino alla fine del 2026 e a persistere fino a febbraio 2027. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), che segnala temperature eccezionalmente elevate nelle acque del Pacifico equatoriale e possibili ripercussioni sul clima di numerose regioni del mondo.

«El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando», ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Secondo le previsioni riportate dalla Wmo a settembre, la probabilità di persistenza del fenomeno nei mesi successivi era indicata come prossima al 100%.

El Niño è un fenomeno naturale caratterizzato dal riscaldamento periodico delle acque superficiali del Pacifico tropicale, che si manifesta generalmente a intervalli compresi tra due e sette anni. La sua intensificazione può alterare la distribuzione delle precipitazioni e delle temperature, aumentando in alcune aree il rischio di siccità, alluvioni e caldo estremo.

Le conseguenze variano però sensibilmente da una regione all'altra. In Europa e in Italia, l'influenza di El Niño è meno diretta rispetto alle zone tropicali e non permette di prevedere automaticamente un inverno più caldo, più freddo o più piovoso. Anche per il Trentino-Alto Adige, eventuali effetti sulle precipitazioni nevose e sulle temperature dipenderanno dall'evoluzione complessiva della circolazione atmosferica.

Il quadro si inserisce in un contesto di riscaldamento globale che rende più preoccupanti gli episodi di caldo intenso. Nel settembre scorso, l'Italia ha registrato temperature fino a 37 gradi, con conseguenze anche sul settore agricolo.

Secondo le stime diffuse dalla Cia-Agricoltori Italiani, i danni legati al caldo e alle difficoltà produttive avevano già superato i 2 miliardi di euro. L'organizzazione ha chiesto una strategia europea di lungo periodo per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, superando la gestione delle singole emergenze.