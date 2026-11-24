BOLZANO. Sempre più acqua ed energia per garantire piste innevate, mentre il cambiamento climatico rende gli inverni alpini progressivamente meno favorevoli alla neve naturale. È l'allarme lanciato da Cipra International, che in un nuovo rapporto fotografa il crescente consumo di risorse legato all'innevamento artificiale sulle Alpi, con particolare attenzione alla situazione dell'Alto Adige.

I numeri sono significativi: sull'intero arco alpino vengono innevati artificialmente tra 62mila e 70mila ettari di piste, con un fabbisogno stimato di 190 milioni di metri cubi d'acqua per stagione e consumi elettrici compresi tra 1.000 e 2.250 gigawattora. In Italia la quota di superfici sciabili interessate raggiunge il 90%, pari a circa 20.250 ettari, con un consumo idrico stimato di 61 milioni di metri cubi.

Particolarmente delicata la situazione in Alto Adige, dove il fabbisogno d'acqua per produrre neve artificiale è passato dai 6,1 milioni di metri cubi della stagione 2012-2013 agli attuali 8-10 milioni, avvicinandosi al limite massimo fissato a 12,6 milioni. Una crescita che, secondo Cipra, alimenta i conflitti sull'utilizzo delle risorse idriche, soprattutto nei periodi di siccità.

Il rapporto ricorda che nel luglio 2026 la Provincia di Bolzano ha nuovamente dichiarato lo stato di emergenza idrica, dopo che la portata dell'Adige era scesa sotto la soglia di riferimento di 80 metri cubi al secondo. Già nel marzo 2023 le condizioni di scarsità d'acqua avevano portato a vietare temporaneamente l'innevamento artificiale.

A preoccupare le associazioni ambientaliste è anche la proliferazione dei bacini di accumulo, utilizzati per alimentare gli impianti. Sebbene per i nuovi sistemi di innevamento in Alto Adige non sia consentito impiegare acqua potabile, Cipra segnala il crescente ricorso alle acque di fondovalle e di falda.

Il documento analizza infine l'impatto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, per le quali sarebbero stati prodotti circa 2,4 milioni di metri cubi di neve artificiale, utilizzando 948mila metri cubi d'acqua.

Una fotografia che, secondo Cipra International, impone una riflessione sulla sostenibilità futura del turismo invernale e sulla gestione delle risorse naturali nelle vallate alpine.