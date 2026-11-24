ROMA. Una nuova struttura ministeriale, quattro incarichi dirigenziali e circa 6,3 milioni di euro fino al 2033 per coordinare il Piano sociale per il clima. La manovra finanziaria introduce un sistema di gestione ispirato al Pnrr, con controlli sull'utilizzo dei finanziamenti e la possibilità di revocare le risorse a chi non rispetta gli obiettivi previsti.

La novità è contenuta nell'articolo 84 della legge di bilancio, che attribuisce al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica il coordinamento degli interventi. Sarà istituita un'Unità di missione incaricata di seguire l'attuazione del Piano fino al suo completamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2033.

La struttura comprenderà un dirigente generale e tre dirigenti di seconda fascia, con incarichi che potranno essere conferiti anche in deroga agli ordinari limiti percentuali previsti dalla normativa sul pubblico impiego. Non sono invece previste nuove assunzioni di personale non dirigenziale, che sarà individuato tra i dipendenti già in servizio.

Per il funzionamento dell'Unità vengono stanziati circa 861mila euro nel 2027 e 912mila euro all'anno dal 2028 al 2033, per una spesa complessiva di circa 6,3 milioni di euro.

Anche la gestione dei finanziamenti seguirà il modello già adottato per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. I soggetti incaricati degli interventi dovranno rispettare scadenze, traguardi e risultati, comunicando periodicamente i dati attraverso la piattaforma informatica ReGiS.

Il controllo sarà affidato all'Unità di missione, mentre l'Ispettorato generale per il Pnrr della Ragioneria dello Stato si occuperà delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

In presenza di ritardi, irregolarità o mancato raggiungimento degli obiettivi, il ministero potrà revocare anche parzialmente i finanziamenti e recuperare le somme già erogate. Per adeguare il sistema informatico alle nuove esigenze, la Ragioneria potrà avvalersi del supporto tecnico di Sogei.