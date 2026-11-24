TRENTO. Altri 5,16 milioni di euro per aiutare giovani e famiglie ad acquistare la prima casa e recuperare gli alloggi da destinare agli affitti agevolati. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle politiche abitative Simone Marchiori, ha approvato un nuovo stanziamento che porta a 13,16 milioni di euro le risorse complessivamente disponibili per i due bandi.

«L'interesse registrato conferma l'importanza di mettere a disposizione strumenti concreti per rispondere ai bisogni abitativi», spiega Marchiori. «Vogliamo aiutare giovani e famiglie a comprare casa e incentivare i proprietari a recuperare immobili oggi inutilizzati, rimettendoli sul mercato della locazione».

Per il bando prima casa 2026 arrivano 3,8 milioni aggiuntivi, che portano la dotazione annuale da 2 a 5,8 milioni. La richiesta è stata particolarmente elevata: 526 domande presentate soltanto il 2 novembre, primo giorno di apertura. Le istanze potranno essere inoltrate fino al 13 gennaio 2027, con assegnazione dei contributi secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento dei fondi.

Gli incentivi prevedono 20mila euro per i giovani single, 25mila per le giovani coppie e 30mila per le famiglie numerose. È prevista una maggiorazione di 10mila euro quando nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità accertata almeno del 75%, portando il sostegno massimo a 40mila euro.

Sul fronte delle piccole ristrutturazioni, lo stanziamento sale invece da 5 a 6,36 milioni di euro, grazie a un'integrazione di 1,36 milioni. Il bando ha raccolto 171 domande, delle quali 110 già ammesse, 13 ritirate, due respinte e 46 ancora in istruttoria.

Il contributo copre il 50% delle spese ammesse, fino a 25mila euro per alloggio, a condizione che l'immobile venga destinato all'affitto a canone agevolato per almeno otto anni nell'arco dei successivi dieci.

L'obiettivo della Provincia è intervenire contemporaneamente sull'accesso alla proprietà e sull'offerta di abitazioni in locazione, cercando di dare una risposta alla crescente domanda abitativa in Trentino.