Restano pochi giorni alle imprese agricole per chiedere il contributo a fondo perduto contro il caro gasolio. La misura vale 60 milioni di euro e rimborsa il 20% della spesa per il carburante acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. La scadenza è il 20 novembre. La domanda si presenta solo sul portale SIAN, con il modello predisposto da Agea e l’indicazione delle fatture ammissibili. Secondo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, i fondi coprono circa 121 milioni di litri di gasolio agricolo.

Credito d’imposta sul gasolio di primavera

Per i rifornimenti fatti in primavera vale un altro strumento, il credito d’imposta. Copre gli acquisti tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026. Le domande sono scadute il 30 settembre e il provvedimento di concessione è uscito il 3 novembre sul sito di Agea, con valore di comunicazione ai beneficiari. La percentuale effettiva è del 17,40%, ed è su questa base che l’Agenzia delle Entrate ha impostato la compensazione. In totale sono stati riconosciuti circa 89,8 milioni di euro. Il credito va usato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Il ruolo di Coldiretti

Coldiretti rivendica il credito d’imposta come risultato di una sua proposta. Ad aprile l’organizzazione ha salutato come proprio successo l’estensione alle aziende agricole della misura nata per la pesca, ritenuta decisiva per le semine primaverili. Secondo le sue stime, nel 2025 in Italia sono stati venduti 2,2 miliardi di litri di gasolio agricolo, il 90% circa per l’agricoltura.

Fertilizzanti e Regioni

Sul fronte del caro fertilizzanti, il decreto del ministero stanzia oltre 136 milioni di euro per 547mila agricoltori, in particolare produttori di cereali, mais, olio e barbabietola da zucchero. Gli indennizzi sono diretti: non servono nuove domande né altri adempimenti. I sostegni arrivano fino a 64,30 euro per ettaro, con pagamenti che proseguiranno fino al 2027.

Anche le Regioni possono intervenire: la normativa consente loro di usare risorse proprie per il gasolio o per altre emergenze, come i fertilizzanti. Lo hanno già fatto Marche, Calabria e Friuli. La Calabria, ad esempio, ha stanziato 5 milioni di euro per il gasolio consumato tra il 1° marzo e il 30 settembre 2026.