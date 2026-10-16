ROMA - Il caro-carburanti e gli aumenti dei prezzi dell'energia stanno spingendo al rialzo i listini degli alimentari, con alcuni prodotti che registrano rincari a due cifre. Lo afferma Adusbef, che ha analizzato gli ultimi dati sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat. A settembre i prezzi dei carciofi registrano una impennata su base annua del +28%, mentre le fragole rincarano del 27,2%, i pomodori del +19,3%, cavolfiori e broccoli +18,7%, piselli +18,3% - spiega l'associazione - Gli asparagi segnano +15,8%, l'insalata +13,1%, le zucchine +12,6%, peperoni +12,1%, melanzane +9,2%. Aumenti pesanti anche per uova (+7,3%), carne ovina (+7,2%) e carne bovina (+6,4%). "I prezzi degli alimentari registrano una marcata accelerazione causata soprattutto dall'escalation dei carburanti e dai rialzi dei prezzi dell'energia che pesano sul comparto produttivo - spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza - Si tratta di rincari preoccupanti perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie: ci chiediamo cosa aspetti il governo ad intervenire contro quella che appare a tutti gli effetti una emergenza che avrà ricadute pesanti non solo per le tasche dei consumatori, ma per l'intera economia".