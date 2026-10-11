ROMA - "Rivolgo i miei auguri al Santo Padre in vista dell'intervento chirurgico dei prossimi giorni da lui stesso annunciato. Mi rincuora la sua serenità, espressa nel dare pubblicamente la notizia, e il fatto che abbia confermato il viaggio internazionale in America Latina fissato a inizio novembre, prevedendo dunque una rapida ripresa della sua attività quotidiana". Lo dichiara il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, senatore Roberto Calderoli.