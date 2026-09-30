Der Film "High Above" und eine Diskussion über die Zukunft der künftigen EU-Kohäsions- und Regionalpolitik standen im Mittelpunkt der fünften Ausgabe von "Brussels on the Rocks - Brussels Mountain Film Festival" am 29. September in Brüssel. Die Initiative war am 5. Juni 2025 aus der Taufe gehoben worden. Seitdem bringt sie in der gemeinsamen Vertretung der Euregio in Brüssel regelmäßig die Anliegen der Bergregionen in die europäische Debatte ein, indem sie Bergfilme mit Gesprächen über aktuelle europapolitische Fragen verbindet.

Das Filmformat schafft dabei einen emotionalen Zugang zu den Herausforderungen und Anliegen von Bergregionen. Landeshauptmann Arno Kompatscher eröffnete den Abend der fünften Ausgabe. Die Veranstaltung brachte Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Institutionen sowie der Regionen in Brüssel ins Gespräch. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Weichenstellungen für die EU-Förderperiode 2028 bis 2034 sowie die Frage, wie die besonderen Anforderungen ländlicher und alpiner Räume in der europäischen Politik angemessen berücksichtigt werden können.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde diesmal der Südtiroler Dokumentarfilm "High Above" gezeigt. Regisseur Tobias Marcotto stellte den Film vor, der fünf Athleten bei einem Highline-Projekt am Pflerscher Tribulaun auf 3097 Metern Meereshöhe begleitet. "Brussels on the Rocks" wurde vom Land Südtirol im Rahmen des "New European Bauhaus of the Mountains" initiiert; die Region Venetien ist als Partnerin beteiligt. Bisher standen unter anderem die Filme "Dangerously Close" und "Marmolada 03.07.2022" auf dem Programm. Künftig soll die Zusammenarbeit mit weiteren europäischen Bergregionen ausgebaut werden.