Auch dieses Jahr unterstützt die Berufsfeuerwehr Bozen ihre Münchner Ordnungskräfte an zwei besonders stark besuchten Oktoberfest-Wochenenden. Bereits am vergangenen und erneut am kommenden Wochenende. Am sogenannten kleinen und großen "Italiener-Wochenende" sind jeweils drei Bozner Berufsfeuerwehrmänner in München im Einsatz. Zentraler Einsatzort ist die Integrierte Leitstelle München, in der die Notrufe aus dem Großraum München eingehen.

Rufen italienischsprachige Personen an, können sich die Feuerwehrmänner aus Bozen bei Bedarf direkt in das Gespräch einschalten und so eine rasche Verständigung ermöglichen. Darüber hinaus stehen sie für Einsätze auf der Oktoberfestwiese und außerhalb des Festgeländes bereit und unterstützen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Wie wichtig dieser bewährte Dienst ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße rund 30 Kilometer außerhalb Münchens. Ein Reisebus eines italienischen Unternehmens mit 30 Insassen und ein Auto waren zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen ums Leben, sieben wurden schwer verletzt. Auf Anforderung fuhren die Bozner Feuerwehrmänner unverzüglich mit einem Einsatzfahrzeug zur Unfallstelle und unterstützten dort die Kommunikation. Ihre Sprachkenntnisse erleichterten die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte deutlich.

Auch einem italienischsprachigen Rollstuhlfahrer, der in der Münchner U-Bahn gestürzt war, halfen die Südtiroler Berufsfeuerwehrmänner bei der Verständigung mit den Rettungskräften. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sorgt für eine schnelle und klare Kommunikation, sowohl in der Leitstelle als auch unmittelbar am Einsatzort. Am kommenden Wochenende übernimmt ein anderes Dreierteam der Berufsfeuerwehr Bozen den Dienst.