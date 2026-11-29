VERBANIA - Due escursionisti bloccati dal buio e dalla neve sono stati tratti in salvo dall'elisoccorso nella serata di ieri, intorno alle 22.30, a circa duemila metri di quota in val d'Ossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'intervento è avvenuto all'alpe Saler, nel territorio di Antrona Schieranco. Dato che l'area in cui i due si trovavano avrebbe richiesto ai soccorritori almeno tre ore di cammino per raggiungerli, più il tempo necessario a tornare a valle, si è scelto di intervenire con l'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte partito dalla base di Torino con a bordo i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese. Gli escursionisti, in condizioni di ipotermia, sono stati recuperati tramite verricello.