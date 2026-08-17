( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - A m P i z S t a r l e x ( 3 . 0 7 5 m ) o b e r h a l b v o n T a u f e r s i m M ü n s t e r t a l i s t i n d e r N a c h t e i n E i n h e i m i s c h e r t o t a u f g e f u n d e n w o r d e n . D e r M a n n w a r a m A b e n d a l s a b g ä n g i g g e m e l d e t w o r d e n . G e g e n 1 3 U h r h a t t e e s z u l e t z t t e l e f o n i s c h e n K o n t a k t m i t d e m M a n n v o m G i p f e l d e s P i z S t a r l e x g e g e b e n . Z u d i e s e m Z e i t p u n k t z o g b e r e i t s e i n G e w i t t e r a u f . N a c h d e m d e r M a n n b e i E i n b r u c h d e r D u n k e l h e i t n i c h t z u r ü c k g e k e h r t w a r , w u r d e k u r z n a c h 2 2 U h r ü b e r d i e L a n d e s n o t r u f z e n t r a l e e i n e S u c h a k t i o n e i n g e l e i t e t . U m 2 3 . 4 4 U h r k o n n t e n d i e E i n s a t z k r ä f t e d e n V e r m i s s t e n m i t H i l f e e i n e r D r o h n e i m B e r e i c h d e s W a n d e r w e g s N r . 4 a u f r u n d 2 . 6 0 0 M e t e r n H ö h e i n u n w e g s a m e m G e l ä n d e a u f f i n d e n . N a c h e r s t e n E i n s c h ä t z u n g e n d ü r f t e d e r M a n n w ä h r e n d d e s A b s t i e g s v o n e i n e m B l i t z g e t r o f f e n w o r d e n s e i n . F ü r i h n k a m j e d e H i l f e z u s p ä t . D i e B e r g r e t t e r b a r g e n d e n L e i c h n a m u n d b r a c h t e n i h n i n s T a l . I m E i n s a t z s t a n d e n r u n d 4 0 E i n s a t z k r ä f t e d e r B e r g r e t t u n g C N S A S T a u f e r s i m M ü n s t e r t a l , d e r B e r g r e t t u n g d e r F i n a n z w a c h e S c h l a n d e r s , d e r F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r T a u f e r s i m M ü n s t e r t a l s o w i e d e s B e r g r e t t u n g s d i e n s t e s P r a d m i t s e i n e r B e z i r k s d r o h n e . ( A N S A ) . Y G K - V A L