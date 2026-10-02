BOZEN, 02 OTT - Wie vielfältig Bildungsarbeit in den Südtiroler Gemeinden sein kann, hat der erste Ideenmarkt „Dorf macht Bildung" am 25. September im NOI Techpark in Bozen gezeigt. Rund 50 Mitglieder und Engagierte aus Bildungsausschüssen im ganzen Land tauschten sich über Projekte aus, die Begegnung, Beteiligung und das Zusammenleben im Dorf fördern. Organisiert wurde der Ideenmarkt vom Landesamt für Weiterbildung und Sprachen gemeinsam mit den Servicestellen der Bildungsausschüsse. Vorgestellt wurden der „Bildungsüberfall" „TUMATSCH" aus Lana, bei dem Passanten spontan nach Dingen gefragt wurden, von denen es in ihrem Leben zu viel gibt, sowie ein Beteiligungsprozess in Natz-Schabs über Nachhaltigkeit im Alltag. In Truden standen Begegnungen mit den im Ort lebenden Kunstschaffenden im Mittelpunkt. Kastelbell-Tschars widmete sich unter dem Motto „Kastelbell blüht auf" ein Frühjahr lang den Themen Garten, Saatgut, Pflanzentausch und Haltbarmachung von Lebensmitteln. In Olang wurde Recycling zum Thema für die gesamte Dorfgemeinschaft. Impulse kamen von der OEW mit dem „Weltklimaspiel" und „Alternativen Stadtführungen". Martine De Biasi von „eklektika" stellte eine Schautafel zum Projekt „IMMER HIER - queere Geschichte Südtirols" vor, das Lebensgeschichten von Menschen aus der LGBTQIA+-Gemeinschaft sammelt. Im Anschluss an die Präsentationen bot eine Impulsgalerie Gelegenheit für Fragen, Gespräche und Vernetzung. Die vorgestellten Projekte waren praxisorientiert und sollen auch anderen Bildungsausschüssen als Anregung dienen. Der Ideenmarkt machte damit sichtbar, wie Bildungsarbeit vor Ort Menschen zusammenbringen, Beteiligung ermöglichen und Impulse für die Entwicklung der Dorfgemeinschaft geben kann.