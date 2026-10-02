BOZEN, 02 OTT - Die Landesregierung hat am Freitag die Bauleitplanänderung der Gemeinde Bozen für das geplante Bibliothekszentrum genehmigt. Damit sind die raumplanerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Landesprojekts geschaffen. Das Bibliothekszentrum soll zwischen Armando-Diaz-, Manlio-Longon- und Frontkämpferstraße entstehen. Vorgesehen sind der teilweise Abbruch der Pascolischule und der Neubau des Zentrums mit Dokumentationszentrum für Minderheitenschutz, Autonomie und audiovisuelle Mediatheken. Der denkmalgeschützte Gebäudeteil an der Frontkämpferstraße bleibt erhalten und wird saniert. Die im September abgeschlossene Dienststellenkonferenz hatte das Projekt unter Auflagen positiv bewertet. Mit der Genehmigung werden zudem die Durchführungsbestimmungen des Bauleitplans angepasst. Dies betrifft unter anderem den Grenzabstand an der Armando-Diaz-Straße sowie die Zulassung gastronomischer Nutzungen im Ausmaß von zehn Prozent der Baumasse. Geplant sind ein Literaturcafé im Erdgeschoss und ein Restaurant im vierten Obergeschoss. „Damit sind die raumplanerischen Voraussetzungen geschaffen, um das Projekt realisieren zu können", erklärte Landesrat Peter Brunner. Hochbaulandesrat Christian Bianchi verwies auf die zusätzlichen Dienstleistungen und die geplante gastronomische Nutzung. Dies teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.