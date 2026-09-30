Der Südtiroler Sanitätsbetrieb warnt vor einer neuen Welle betrügerischer SMS. Darin werden Bürger aufgefordert, dringend eine Telefonnummer zu kontaktieren, etwa wegen angeblicher Probleme mit der Gesundheitskarte oder vertraulicher Mitteilungen. In einem gemeldeten Fall wurden nach einem Rückruf persönliche Fragen zur Gesundheitskarte gestellt und eine angebliche Zustellung einer neuen Karte per Kurier angekündigt. Der Sanitätsbetrieb betont, weder solche SMS zu versenden noch telefonisch persönliche oder Gesundheitsdaten abzufragen.

Auch Gesundheitskarten würden nicht per Kurier nach Hause zugestellt. Die Betrüger verwenden den Angaben zufolge ständig wechselnde Mobilfunknummern. In den vergangenen Tagen wurden mindestens 13 verschiedene Absender- und mehrere Rückrufnummern gemeldet. Der Sanitätsbetrieb rät, auf entsprechende Nachrichten nicht zu reagieren, keine persönlichen Daten preiszugeben und Betrugsversuche den zuständigen Behörden zu melden.