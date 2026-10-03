ROMA - Papa Leone XIV ha ricevuto la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e una delegazione di 16 vertici degli enti pubblici di ricerca. "E' stato un breve incontro di saluto", scrive il Mur in una nota. "Incontrare il Santo Padre insieme ai presidenti degli enti pubblici di ricerca italiani è stata un'occasione preziosa per parlare di ricerca, innovazione e formazione", ha scritto su Instagram Bernini, che nell'incontro è stata accompagnata da Antonio Zoccoli, presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CoPer) e presidente dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare.

"C'è un messaggio che sentiamo particolarmente nostro: la conoscenza e le scoperte portano con loro una responsabilità", ha scritto ancora Bernini. "Vale per la ricerca e l'innovazione, ma - ha proseguito - anche per la formazione. In un tempo che ci abitua ad avere tutto immediatamente, conoscere e formare significa anche restituire valore al tempo: il tempo dello studio, della fatica, del dubbio, persino dell'errore".