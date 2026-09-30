Die bengalische Gemeinschaft in Bozen hat am Donnerstagnachmittag am Unfallort der vor zwei Tagen tödlich verunglückten dreijährigen Jamila gedacht. Das Mädchen war in der Nähe des Waltherparks unter einen Lieferwagen geraten und dabei ums Leben gekommen. Landsleute der Familie sprachen Gebete und legten weitere Blumen nieder. Sie reihten sich zu den Blumen, Kerzen und Kuscheltieren, die bereits zahlreiche Boznerinnen und Bozner zum Gedenken an das Kind hinterlassen hatten.

Auch auf der Anzeigetafel einer Bushaltestelle wird derzeit eine brennende Kerze als Zeichen der Trauer eingeblendet. Die Trauerfeier für das Mädchen findet am Abend im Krankenhaus statt. Für Freitag ist die Überführung des Leichnams per Flugzeug nach Bangladesch vorgesehen.