Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und dem Umgang mit Zahlen erhalten Unterstützung von Lerncoaches, denn die Basisbildung ist Voraussetzung, um aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Bei den Unterstützungsangeboten werden Basiskompetenzen vermittelt. "Basisbildung ist eine Voraussetzung für Partizipation. Wenn man sich nicht als gleichwertiger Teil der Gesellschaft fühlt, kann dies zu Rückzug, Scham, Frust oder auch Verärgerung führen", sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer und lädt dazu ein, die bestehende Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Das Amt für Weiterbildung und Sprachen, hat seit 2022 gemeinsam mit KVW Bildung ein Angebot aufgebaut, bei dem an fünf Unterstützungsstellen Lerncoaches Menschen dabei begleiten, besser lesen und schreiben zu lernen. Neu hinzu kommt in diesem Herbst die Unterstützung im Bereich sicher rechnen und zahlen. "Menschen, die zu uns kommen, sind anfangs eher geknickt, manche schämen sich.

Bereits im Kennenlerngespräch versuchen wir Ängste zu nehmen und die Scham abzubauen und versuchen vor allem zu verstehen, was Menschen sich wünschen", berichtete Elisabeth Frasnelli, Lerncoach in den Unterstützungsstellen Meran und Schlanders. Gebündelt wird das Angebot in der neuen Plattform Basispunkt, bei der Unterstützungsleistungen aus anderen Bereichen wie digitale Fähigkeiten oder Sprachkompetenzen zu finden sind. Die Unterstützungsstellen sind in Bozen, Schlanders, Bruneck, Brixen und Meran aktiv.