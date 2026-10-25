FIRENZE - "Dopo un lungo percorso istituzionale, finalmente l'autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario è arrivata all'ultimo miglio. Abbiamo approvato la legge 86/2024, svolto i negoziati con le 4 Regioni richiedenti, sottoscritto le pre-intese, fatto le intese preliminari e approvato quelle definitive nel Consiglio dei Ministri del 13 ottobre. Ora viene il passaggio in Parlamento, con il testo che inizierà il suo percorso alla Camera e che è stato inviato proprio il 22 ottobre, una data simbolica poiché coincide con quella dei referendum in Lombardia e Veneto in cui i cittadini votarono sì pressoché all'unanimità. È stato dunque un lungo percorso, che nell'orizzonte di questa legislatura possiamo e dobbiamo portare a conclusione, a distanza di ormai 25 anni dalla riforma del Titolo V". Lo ha detto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso del suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Firenze.