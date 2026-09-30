Der Arbeitsmarkt in den beiden ladinischen Tälern Südtirols ist zwischen 2015 und 2025 deutlich stärker gewachsen als im Landesdurchschnitt. Laut der aktuellen Studie des Arbeitsmarktservice (AMS), die Ladinien erstmals gemeinsam betrachten, nahm die Zahl der abhängig Beschäftigten um rund 34 Prozent zu, gegenüber 24 Prozent in Südtirol insgesamt.

Prägend ist die starke Ausrichtung auf den Tourismus: im Jahr 2025 arbeiteten rund 50 Prozent der abhängig Beschäftigten in Beherbergung und Gastronomie, landesweit waren es knapp 16 Prozent. Seit 2015 stieg die Beschäftigung im Gastgewerbe um 59 Prozent, in der Gastronomie allein um rund 75 Prozent. Rund zwei Drittel des Beschäftigungswachstums entfielen auf das Gastgewerbe. „In den ladinischen Tälern beobachten wir typische Merkmale einer stark tourismusgeprägten Region", erklärte Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof. Die starke Abhängigkeit von einem Sektor habe auch Kehrseiten: ein Teil des Arbeitskräftepotenzials vor Ort bleibe ungenutzt, während Beschäftigte teilweise in andere Arbeitsmärkte auspendelten. Bedeutung haben zudem Arbeitskräfte von außerhalb Südtirols.

Im Jahr 2025 wohnten rund 35 Prozent der abhängig Beschäftigten Ladiniens nicht in Südtirol, gegenüber etwas mehr als 16 Prozent im Landesdurchschnitt. Auch befristete Beschäftigung ist deutlich stärker verbreitet: in Ladinien arbeitet mehr als die Hälfte der Beschäftigten befristet, im Gadertal sind es nahezu 60 Prozent. Trotz des starken Beschäftigungswachstums liegt die Registerarbeitslosenquote über dem Landesdurchschnitt von 6,3 Prozent. Im Jahr 2025 betrug sie im Gadertal rund 11 Prozent und in Gröden knapp 10 Prozent. Der AMS führt dies insbesondere auf die ausgeprägte saisonale Struktur des Arbeitsmarktes zurück.