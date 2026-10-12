TORINO - È aperto al traffico il nuovo tratto della tangenziale di Novara, il prolungamento verso ovest che collega la strada statale 32 'Ticinese' alla statale 299 'di Alagna'. "Un'opera - si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - attesa da anni, che rafforza la viabilità del territorio e offre una nuova alternativa per gli spostamenti intorno alla città". All'inaugurazione ha partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme ai rappresentanti di Anas e delle istituzioni locali. Realizzato da Anas (Gruppo FS Italiane), il nuovo tracciato si estende per 5,1 chilometri e comprende due corsie per senso di marcia, cinque viadotti e tre svincoli. L'investimento complessivo è di circa 121 milioni di euro. "L'apertura - sottolinea il Mit - consentirà di alleggerire il traffico urbano e migliorare i collegamenti con il casello di Novara Ovest dell'autostrada A4 Torino-Milano. Un'infrastruttura concreta per rendere più fluidi gli spostamenti di cittadini e imprese e rafforzare i collegamenti tra Piemonte e Lombardia". Nel corso della cerimonia, il ministro Salvini ha sottolineato il valore dell'apertura al traffico: le infrastrutture diventano utili quando entrano in funzione e migliorano la vita quotidiana delle persone e la mobilità delle merci.