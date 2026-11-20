«Te lo direbbe anche un bambino!». È lo slogan della nuova campagna 2026 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), promossa con il Ministero della Salute per sensibilizzare sull'uso corretto degli antibiotici.
Protagonisti sono i bambini, che ricordano agli adulti le regole fondamentali per evitare comportamenti rischiosi.
Gli antibiotici non curano influenza e raffreddore. Devono essere assunti soltanto quando prescritti dal medico, rispettando dosi e durata della terapia.
L'uso improprio favorisce l'antibiotico-resistenza, una minaccia crescente per la salute pubblica e l'efficacia delle cure future.