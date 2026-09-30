Wenn Belastungen schwer wiegen und es keinen Ausweg zu geben scheint, kann ein Gespräch den entscheidenden Unterschied machen. Genau hier setzt das Psychologische Krisentelefon Südtirol an. Der Dienst unterstützt Menschen in akuten psychischen Krisen unkompliziert und professionell. "Psychische Krisen können jeden Menschen treffen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Südtirol ein niederschwelliges und rund um die Uhr erreichbares Angebot haben", betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Wie stark das Angebot genutzt wird, zeigen die aktuellen Zahlen: 2025 gingen 4717 Anrufe beim Krisentelefon ein, also durchschnittlich 13 Anrufe pro Tag. Insgesamt führten die Psychologinnen und Psychologen 545 Stunden Beratungsgespräche. Dabei dauerten die Gesprächsdauer im Schnitt 17 Minuten.

Die häufigsten Gründe für Anrufe liegen im privaten Umfeld. Konflikte, Beziehungsprobleme und familiäre Belastungen stehen an erster Stelle. Das Team des Psychologischen Krisentelefons ermutigt Betroffene, Unterstützung zu suchen: "Echte Selbstfürsorge bedeutet nicht nur, sich eine Pause zu gönnen, sondern auch zu erkennen, wann die eigenen Kräfte allein nicht mehr ausreichen. Der mutigste Schritt der Self-Care ist es, in schweren Momenten die Hand auszustrecken und professionelle Hilfe zu holen", sagt der Leiter des Krisentelefons Erwin Steiner. Genau deshalb sei das Team an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für die Menschen in Südtirol da. Die Beratung beim Krisentelefon ist kostenlos, vertraulich und anonym: Grüne Nummer 800 101 800. (