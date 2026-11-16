L’agroecologia non funziona come un manuale da applicare alla lettera. È piuttosto un percorso di sperimentazione continua, in cui non esistono ricette universali né tecniche valide in qualunque contesto.

Ogni terreno, ogni clima e ogni azienda agricola ha caratteristiche proprie. Un modello che dà buoni risultati in un luogo può non funzionare altrove. Per questo l’approccio chiede spirito critico e rifiuta la replica automatica di soluzioni pensate per altre realtà.

La strada indicata è quella della pratica: mettersi in gioco, provare nuove tecniche di coltivazione, confrontare sistemi colturali diversi e soprattutto osservare con attenzione i risultati. Ogni scelta va poi adattata alle condizioni specifiche del proprio campo.