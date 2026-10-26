ROMA - Si chiude la proma fase per Vita (Vision and Innovation for Technological Agriculture), il programma di Open Innovation promosso da Campus Bio-Medico e Mercedes-Benz Italia, che ha raccolto 40 candidature da parte di startup, studenti e ricercatori italiani e internazionali. L'obiettivo è accelerare progetti innovativi nei settori agritech, novel food e sostenibilità ambientale. I team selezionati lavoreranno su ambiti strategici come produzione indoor di nutraceutici e piante officinali; intelligenza Artificiale e computer vision per il monitoraggio dell'ecosistema; sistemi energetici integrati con impianti fotovoltaici ad alto valore aggiunto per il settore agroalimentare. "La partecipazione registrata è un segnale significativo e testimonia la volontà di confrontarsi con sfide complesse attraverso le idee, le competenze e il merito - ha detto Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico SpA - il valore di questo programma di Open Innovation risiede nella solidità del suo approccio scientifico e nella capacità di trasformare la ricerca e le conoscenze acquisite in soluzioni innovative e applicabili". Per Marc Langenbrinck, presidente e ad di Mercedes-Benz Italia, "l'innovazione è un elemento che fa parte del Dna della nostra azienda, crediamo che le sfide ambientali e sociali richiedano non solo nuove tecnologie, ma anche nuove prospettive, talento e responsabilità condivisa".