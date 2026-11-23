MILANO - La riforma di Schillaci relativa ai medici di famiglia "era intelligente" ed era "già stata approvata da tutti i presidenti delle Regioni d'Italia, sia quelli del centrodestra che quelli del centrosinistra. Poi c'è stata questa inaspettata alzata di scudi da parte di una parte del governo e non è passata": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. "Quindi su quella riforma non ci sarebbero state neanche polemiche, perché se l'aveva sottoscritta De Pascale, se l'aveva sottoscritta Decaro, l'aveva sottoscritta Stefani, l'aveva sottoscritta Cirio, con chi se la potevano prendere? I partiti erano tutti d'accordo" ha aggiunto. "Quella era la strada che io avrei voluto portare avanti" ha concluso.