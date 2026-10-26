RABAT - Gli aeroporti del Marocco hanno accolto un totale di 29.330.764 passeggeri fino alla fine di settembre 2026, in crescita dell'8,74% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale degli aeroporti (ONDA). Nel solo mese di settembre 2026, in Marocco sono atterrati 3.289.181 passeggeri. La cifra annua totale va ripartita tra il traffico aereo internazionale (+8,73% a 26.150.513 passeggeri) e quello nazionale (+8,88% a 3.180.251 passeggeri), precisa l'ONDA nelle sue statistiche relative al traffico aereo commerciale per il mese di settembre 2026. L'aeroporto di Casablanca Mohammed V ha raggiunto 9.355.121 passeggeri, seguito dagli aeroporti di Marrakech-Menara (8.113.680), Agadir-Al Massira (2.790.578), Tangeri Ibn Batouta (2.327.329) e Rabat-Salé (1.902.312). Il risultato è strettamente legato al mercato europeo, che rimane il primo fornitore di passeggeri con 21.665.628 viaggiatori (+9,05% su un anno). Sono poi cresciuti anche i mercati del Sud America, del Nord America e dell'Africa, con aumenti rispettivamente del 33,48% a 81.185 passeggeri, del 13,23% a 771.932 passeggeri e del 13,62% a 1.581.996 passeggeri. Il traffico con i paesi del Maghreb è aumentato dell'8,75% a 396.080 persone. L'Onda registra un calo dell'1,8% del traffico con il Medio Oriente e l'Estremo Oriente con 1.653.692 passeggeri. In tutto, gli aeroporti marocchini hanno registrato 214.607 movimenti di aerei alla fine di settembre 2026, in aumento del 9,70% su base annua. L'aeroporto Mohammed V di Casablanca ha raggiunto 73.194 movimenti, davanti a Marrakech-Menara (53.164) e Agadir-Al Massira (19.041). Il trasporto aereo ha, da parte sua, raggiunto 83.744,45 tonnellate durante i primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 14,29% rispetto allo stesso periodo del 2025.