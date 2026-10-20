BOZEN - Mit der heutigen Gehaltsauszahlung wird die Reallohnerhöhung rückwirkend zum 1. Januar 2026 auch für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wirksam. Damit werden auch die seit Jahresbeginn ausstehenden Beträge nachgezahlt. Für die dauerhafte Gehaltserhöhung des Lehrpersonals an den Schulen staatlicher Art werden jährlich rund 60 Millionen bereitgestellt. Damit seien drei zentrale Forderungen aus den Gehaltsverhandlungen erfüllt, erklärt Bildungslandesrat Philipp Achammer: die strukturelle Anpassung der Gehälter an die Inflation mit Wirkung ab 1. Januar 2025, die Reallohnerhöhung ab 1. Januar 2026 und die regelmäßige jährliche strukturelle Inflationsanpassung ab 2027. „Wer von Lehrpersonen hohe Professionalität und dauerhaften Einsatz erwartet, muss auch für eine angemessene Bezahlung sorgen. Das ist uns wichtig", sagt Bildungslandesrat Achammer. Gleichzeitig sollte anerkannt werden, dass innerhalb eines Jahres von der Landesregierung bedeutende Schritte zur Gehaltsentwicklung gesetzt worden sind. Für die Beschäftigten der Landesschulen war die Reallohnerhöhung bereits im September 2026 rückwirkend ausbezahlt worden.