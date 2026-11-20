ROMA - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore, verso Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Caianello, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di San Vittore.

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