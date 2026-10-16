VERONA - Fieragricola Tech si prepara alla terza edizione, in programma a Veronafiere il 27 e 28 gennaio 2027. La manifestazione dedicata all’innovazione in agricoltura, lanciata nel 2022 all’interno di Fieragricola, apre alle start up del settore. Secondo la mappatura periodica realizzata da The Mixing Bowl con il supporto della California AgTech Alliance, sono oltre 400 le aziende impegnate nello sviluppo di robot e sistemi autonomi destinati al settore primario, metà delle quali con sede in Europa. Il format di Fieragricola Tech conferma l’attenzione verso segmenti specifici: robotica, big data e digital farming, energie rinnovabili, irrigazione e gestione delle risorse idriche, biocontrollo e biosolution, con un’attenzione crescente verso Intelligenza Artificiale e Space Technology, opportunità che stanno traghettando le imprese agricole, ma anche i professionisti del settore verso il futuro. “In un settore come quello dell’agricoltura, alle prese con profondi cambiamenti legati ai cambiamenti climatici, alle tensioni geopolitiche, all’esigenza di sostenibilità, l’innovazione è un percorso obbligato per coniugare produttività e redditività e sostenere il complicato processo di ricambio generazionale” ha dichiarato Matteo Pasinato, event manager di Fieragricola e Fieragricola Tech.