Der "junge Rebell" Südtiroler Tageszeitung wird 30. Das runde Jubiläum wird heute um 18 Uhr mit den Lesern und einer Jubiläumsausgabe am Bozner Kornplatz gefeiert. "Es war ein langer Weg, der uns alle klüger und reifer gemacht hat, gewisse Kinderkrankheiten haben wir überwunden, heute sind wir in jeder Hinsicht eine anständige Zeitung geworden, auch in der Grafik und Aufmachung", schreibt Arnold Tribus, der seit der ersten Stunde als Herausgeber fungiert, in der Jubiläumsausgabe.

"Heute gehört es zum bürgerlichen Schick, Tageszeitung zu lesen, vorbei die Jahre, als man sich die Tageszeitung am Kiosk noch einrollen ließ wie ein Pornoheft, niemand sollte sehen, dass man dieses Blättchen kauft", fügt er augenzwinkernd an. Wie Chefredakteur Artur Oberhofer anfügt: "In Südtirol, dem schönen Land mit den bösen Leuten, eine zweite Tageszeitung zu gründen, war ein Kamikaze-Akt, ein regelrechtes Himmelfahrtskommando". "Wir haben Türen und Fenster des geschlossenen Hofes Südtirol weit aufgerissen", schreibt Oberhofer und weiter: "Trotz des manchmal heftigen Gegenwindes, trotz zahlreicher Gerichtsurteile, die wir als ungerecht empfunden haben, sind wir nie Kompromisse eingegangen, haben wir nie Abkürzungen oder den bequemeren Weg gewählt".

Die Etappen, die zur Gründung des Blattes geführt haben, erzählt Christoph Franceschini. „Wir wurden von Kollegen, Politikern und allerlei Besserwissern offen ausgelacht. In zwei Wochen, spätestens in einem Monat wären wir tot. Besonders Mildtätige gaben uns eine Galgenfrist bis zum Jahresende", erinnert er sich mit einer gewissen Genugtuung.