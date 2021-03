Entro il 2022 la banda ultralarga raggiungerà 212.000 unità immobiliari nelle aree bianche del Trentino, considerate a fallimento di mercato. Lo ha riferito il presidente della Giunta provinciale di Trento Maurizio Fugatti nella sua risposta a un'interrogazione del consigliere Alex Marini, del Gruppo misto. A quanto precisato da Fugatti, la copertura sarà garantita dal progetto "Banda ultralarga", promosso dal Ministero dello sviluppo economico.

I lavori verranno eseguiti da Open Fiber Spa, che realizzerà una rete in tecnologia Ftth (in fibra ottica) per circa l'85% delle unità immobiliari ancora da raggiungere e per il restante 15% mediante la tecnologia radio denominata "Fixed wireless access" (Fwa). Il progetto è finanziato dalla Provincia con 12,5 milioni di euro, dai fondi europei Feasr della programmazione 2014-20 con altri 12,5 milioni e dai Fondi per lo sviluppo e la coesione 2014-20, previsti da una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2015, con ulteriori 9,4 milioni. Ad oggi, il servizio è già attivo in 30 Comuni (per 22.000 unità immobiliari), mentre sono aperti 93 cantieri e altri 103 sono già stati approvati in Conferenza dei servizi.