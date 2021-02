Campiglio-Folgarida, una app per evitare assembramenti di turisti

La Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta è pronta a partire. Da mercoledì 17 gli impianti di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo saranno aperti. Nuove le modalità organizzative e quindi le regole alle quali tutti gli ospiti dovranno attenersi. Con novità tecnologiche che permetteranno di evitare gli assembramenti e skipass che saranno venduti solamente on line. E verranno ritirati in biglietteria solo se già acquistati via web.

Skipass solo on line

Il numero di accessi giornalieri in questa stagione è contingentato, quindi "a numero chiuso". Sulle piste da sci di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo potrà accedere un numero di sciatori pari al 30% della portata oraria massima degli impianti di risalita. Un limite questo che la Ski area ha deciso di ridurre ulteriormente - almeno per i primi giorni di apertura - in modo da poter calibrare i nuovi sistemi di vendita degli skipass, di prenotazione delle giornate sci e di accesso agli impianti di risalita. L'acquisto degli skipass potrà quindi avvenire solo on line attraverso il sito www.ski.it. L'inizio delle vendite è stato fissato a partire dalle 12 di oggi. Le biglietterie saranno attive esclusivamente per il ritiro dello skipass già acquistato online e per l'assistenza post vendita.

Niente stagionali

Per quanto riguarda le tessere stagionali, da quest'anno saranno sostituite con il nuovo Skipass Skiarea Campiglio Pay Per Use: si paga solamente per il tempo effettivo che si scia, risparmiando tempo e denaro con obbligo di prenotazione sull'app dedicata, sia per la piattaforma MyPass Ski che per Telepass Pay. Tutti i dettagli su www.ski.it.

Code solo virtuali

Per evitare assembramenti, le tradizionali "code" alle biglietterie ed agli impianti dovranno essere solo virtuali. Gli sciatori dovranno utilizzare l'app Qoda, per "mettersi in coda" e attendere il proprio turno senza dover essere necessariamente sul posto. L'app risponde al principio secondo il quale "chi prima si prenota, prima sale" e, grazie ad una notifica, informerà lo sciatore affinché possa presentarsi o in biglietteria per il semplice ritiro dello skipass (già acquistato on line) oppure all'ingresso dell'impianto solo pochi minuti prima dell'imbarco. Sarà possibile mettersi in coda virtualmente da casa propria, dal proprio hotel, dalla macchina o dal parcheggio, senza doversi accalcare fisicamente nei pressi di biglietterie ed imbarchi.

Regole da rispettare

Le società impiantisiche ricordano le regole fondamentali da rispettare: non si può accedere agli impianti se si ha la febbre; è obbligatorio portare la mascherina in coda, su tutti gli impianti e nei rifugi; deve essere mantenuta la distanza di 1 metro dalle altre persone in ogni momento.