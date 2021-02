Rete Wind-Tre in down, problemi agli utenti anche in Trentino, segnalazioni da Trento sud, e dura da ore

Problemi anche a Trento, come in molte altre città italiane, per gli utenti delle linee telefoniche Wind Tre e Very Mobile.

Sebbene non sia chiara la vastità del problema, da tutto il giorno si segnalavano rallentamenti nella rete, e dalle 17 il problema è diventato ancora più grave, con molte utenze scollegate per mancanza di segnale.

Le segnalazioni di down si sono diffuse prima su Twitter, poi anche su Facebook, con molti utenti lamentano il fatto di non poter fare né ricevere chiamate. E da questa sera vi sono problemi di blocco anche sulla rete dati. I malfunzionamenti sarebbero iniziati alle ore 16 circa, ma dalle 17 in poi le segnalazioni si sono letteralmente moltiplicate evidenziano un problema apparentemente molto diffuso in tutto il Paese, ma soprattutto nel Nord-Est (Trentino compreso).

Alle 18,45 è arrivata da WindTre la conferma il down sulla rete voce, ma non sulla rete dati degli smartphone. Ciò significa che occorre temporaneamente sostituire le chiamate tradizionali con chiamate via rete (ad esempio con WhatsApp). I tecnici sarebbero al lavoro sul problema nel tentativo di ripristinare quanto prima la piena funzionalità.

Sebbene WindTre sia a conoscenza del problema, al momento non sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali per l’accaduto e non viene riportata alcuna presa di posizione ufficiale sui tempi previsti per la risoluzione del guasto.